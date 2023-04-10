Midi Kız Voleybol Takımı ard arda 2. kez Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı başarılı performanslarıyla ard arda 2. kez Türkiye’nin en iyi 32 takımının arasına girmeyi başardı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı, 07-09 Nisan 2023 tarihlerinde Eskişehir’de oynanan Grup Birinciliği müsabakalarında ilk gün Kütahya Linyit Spor Kulübü’nü 25-10, 25-12 ve 25-6’lık setlerle 3-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Aynı günün akşam seansında Ankara 2.’si İlbank Kulübü’ne 10-25, 15-25, 23-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu. İkinci gün ilk maçında Uşak Gençlik Spor Kulübü’nü 25-10, 25-15, 25-21’lik skorla 3-0’lık galibiyetle tamamlayan Midi Kızlar grup ikinciliği maçında Eskişehir Şampiyonu DSİ Bentspor ile karşılaştı. Oyuna iyi başlayan Midi Kızlar ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. 2. Sette iyi oyununu sürdüren Midi Kızlar seti 25-23 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. 3. Sette ise DSİ Bentspor Midi Kızlara karşı üstünlük sağlayarak 25-17’lik skorla seti kazandı ve skoru 2-1’e getirdi. 4. Sette ise Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı oyuna tekrar ağırlığını koyarak seti 25-17 maçı da 3-1 kazanarak adını Türkiye’nin en iyi 32 takımı arasına yazdırdı.