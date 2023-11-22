Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Osman Yılmaz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan midibüs ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.