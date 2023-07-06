Midibüste çıkan yangına, şans eseri yoldan geçen arama kurtarma ekibi müdahale etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangına, şans eseri yoldan geçen Sakarya Arama Kurtarma ve Yardım Timi (SAKTİM) müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 16 BDH 614 plakalı servis midibüsünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü midibüsü sağ şeride çekti. O esnada yoldan geçen Sakarya Arama Kurtarma ve Yardım Timi (SAKTİM) yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ise tedbir amaçlı incelemelerde bulundu.

Öte yandan, midibüste hasar meydana geldi.