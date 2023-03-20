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- Midilli Adası'na yüzerek geçmek isteyen göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Midilli Adası'na yüzerek geçmek isteyen göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan ve yardım talebinde bulunan kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan ve yardım talebinde bulunan kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 1 kaçak göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-4304’ tarafından Yunanistan’ın Midilli Adası’na yüzerek geçmeye çalışan 1 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.