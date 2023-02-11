Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşlar için komşumuz Yunanistan’dan yardım ve destekler sürüyor. Midilli Adası’ndan Ayvalık’a gelen Yunan arama kurtarma timleri Kahramanmaraş’a gitti.

Yardım ekiplerini Türkiye’ye gönderen Yunanistan, bu kez de Yunan Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Atina’dan gönderdiği 37 kişilik profesyonel ekibin yanı sıra tam donanımlı 1 adet ambulans, tam donanımlı 6 adet arama kurtarma araçları ile enkaz bölgelerinde kullanacakları eğitimli hassas burunlu “Sugar” isimli köpekle, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısından ülkemize giriş yaptı. Kahramanmaraş’a gidecekleri ve oradaki arama kurtarma çalışmalarına katılacakları öğrenilen Yunan ekibinin, sonrasındaki enkaz kaldırma çalışmalarına destek verecekleri öğrenildi.

AFAD’ın koordinasyonunda depremzedeleri göçüklerin altından çıkarma çalışmalarına katılacak olan Yunanistan Ellines Dıasostes Rescue Gr uluslararası kuruluşunun ekip lideri Aslanidis Babis ile Epomea Gönüllü Arama Kurtarma kuruluşunun lideri Romeliotis George gazetecilere yaptıkları açıklamada, asrın felaketi olarak niteledikleri Türkiye’deki her iki deprem nedeniyle sonsuz bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Epomea Gönüllü Arama Kurtarma kuruluşunun lideri Romeliotis George, hedeflerinin enkaz altında bir tane bile olsa insanı canlı olarak çıkartabilmek olduğunun altını çizerek, “Yunanistan’dan çıktık ve 35 kişilik ekiple geldik. Selanik’ten üç gün önce yola çıkan bir ekibiz. Bütün amacımız Türkiye’deki deprem bölgesinde süren arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve süren çalışmalara yardımcı olmak. Gerçekten deprem bölgesindeki şartlar oldukça zor ama bizim halen daha enkazların altından canlı olarak insanları çıkaracağımıza yönelik umutlarımız var. Burada Avrupalı arkadaşlarımız da var. Kahramanmaraş’a bizden önce giden Yunanistan ekibiyle birlikte entegre olarak çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Yunanistan Ellines Dıasostes Rescue Gr uluslararası kuruluşunun ekip lideri Aslanidis Babis ise, “Biz bir AB ülkeleri organizasyonunun üyesiyiz. Tüm amacımız demin arkadaşımın da söylediği gibi ekibimizle birlikte bir tane bile olsa insanı canlı olarak enkazların altından çıkarıp, canını kurtarabilmektir. Biz kendi ekiplerimizle geldik. Kendimize ait seyyar mutfaklarımız var. Tedarikli geldik. Ekibimizin içinde sağlıkçı arkadaşlarımız da var. Bu yüzden de enkaz altında ulaşabileceğimiz insanlara acil tıbbi müdahale edebilme durumumuz olabilecek” diye konuştu.