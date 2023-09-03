Midilli'de 'Komünist Osman' belgeseline yoğun ilgi

Yunanistan’ın Midilli Adası ile İzmir’in Dikili ilçesinde yıllardır dostluk köprüsü kurulması için çaba gösteren eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’in bu çabalarını anlatan “Komünist Osman” belgeseli Midilli Adası’nda gösterime sunuldu.

Ege’de Barış ve İletişim Derneği ile Spinarski Derneği tarafından organize edilen belgeselde; Osman Özgüven’in belediye başkanı seçildiği ilk yıllarda, dönemin Midilli Belediye Başkanı Stratis Pallis ile birlikte karşılıklı festivaller ve çeşitli etkinlikler düzenlemesi sırasında, o yıllarda anne ve babası Sniparski Derneği yöneticisi olduğu için bu etkinliklere şahit olan 9 yaşındaki Villi Tentoma isimli bir kız çocuğunun gözünden yaşanılanlar anlatılıyor. Günümüzde 33 yaşında olup, anne ve babasının uzun yıllar yöneticiliğini üstlendiği Sniparski Derneği’nin başkanlığını yürüten Villi Tentoma’nın hazırlattığı belgeselin 22 Eylül’de de Ayvalık’ta gösterime gireceği öğrenildi.

Ege’de Barış ve İletişim Derneği’nin önceki dönem temsilcisi eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un da hazır bulunduğu belgeselin gösterimi iki saat sürdü.

Oldukça duygusal sahnelerle vurgulanan belgeselde geçmiş hatırlandı.

Belgesel gösteriminde Ayvalık’ı; Ege’de Barış ve İletişim Derneği’nin üyesi Ufuk Ova temsil etti.

Gösterimin ardından Osman Özgüven’e; belediye başkanı seçildiği ilk yıllarda, dönemin Midilli Belediye Başkanı Stratis Pallis ile gerçekleştirdikleri ilk etkinliğin siyah-beyaz fotoğrafları hediye edildi.

Belgesel gösterimi öncesi ve sonrasında eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’e Yunan halkı yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinde bulundu.