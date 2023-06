Migren Tedavisinde Botox

TAKİP ET

Silivri Kolan Hastanesi hekimlerinden Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Aslan Tekataş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Son yıllarda migren tedavisinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Migrenin nedenini ve altında yatan sebepleri daha iyi anladıkça baş ağrısı atakları kâbus olmaktan çıkmıştır. Her şeyden önce migrenin sadece bir baş ağrısı olmadığını ve bir beyin hastalığı olduğunu unutmamak gerekir. Baş ağrısı migrenin sadece semptomların dan birisidir. Baş ağrısı olsun veya olmasın birçok şikâyet baş ağrısına eşlik etmektedir. “

Migren fizyopatolojisindeki Baş döndürücü gelişmelere paralel olarak başta biz nörologlar ve diğer hekim arkadaşlarımızın tedavi seçenekleri de artmıştır. Temel olarak kaslarda felç oluşturarak etki gösteren botulinum toksinin migren üzerindeki etkisi sadece bu felce bağlı değildir. Ağrıyı algılayan sinir hücrelerinin duyarlılığını önleyerek beyinde algılamayı azalttığı tahmin edilmektedir. Birçok hayvan deneyinde ve son yıllarda sayısı giderek artan çalışmalarda botox'un ağrı ile ilişkili nöromediyator dediğimiz maddeler üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılmıştır. Cilt yüzeyinden başlayarak beyine ulaşan ağrı sinyallerinin belirgin olarak azalması ile sadece migren üzerinde değil diğer ağrılı durumlarda da faydası olduğu görülmüştür. Her migreni olan hastaya botox uygulanmamaktadır. Seçilmiş özel hastalar üzerindeki etkisi doğru teknik ile başarılı sonuçlar vermektedir. Türkiye’deki toplam migrenlerin yaklaşık dörtte biri kronikleşmektedir. Kronik migren 3 ay süre ile ayda 15 günden fazla baş ağrısının olması ve tedaviye yanıt vermemesi durumu olarak kabaca tarif edilebilir. Kronik migren her kronik ağrı gibi ilaç kötüye kullanımı ve ilaç bağımlılığı riski barındırır. Bu ise gereksiz sağlık harcamalarının yanı sıra telafisi mümkün olmayan başka sağlık sorunlarına sebep olabilir. Kronik migrenlilerde uzman hekimlerce farklı doz ve değişik enjeksiyon noktalarına botox uygulayarak ağrıda dramatik iyileşmeler kanıtlanmıştır. Ortalama etki süresi 4-6 olan botox, tekrarlayan uygulamalar ile etkinliği giderek artan bir tedavi biçimidir. Bu nedenle güncel pratikte sıklıkla kullandığımız koruyucu tedavilere cevap vermeyen, ağrı sıklığı ve şiddeti nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen kronik migren tanılı hastalarda botox önemli ve sin derece etkili bir seçenek olarak akılda tutulmalıdır” şeklinde konuştu.