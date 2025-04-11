Migros'tan evcil hayvan ürünlerine özel yeni platform

Migros, ‘Patili dostlarımıza iyi gelecek’ sloganıyla hayata geçirdiği PETİMO Pet Ürünleri Mağazasını Migros uygulaması üzerinden hizmete açtı. Platform, Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veriyor.

Müşterilerinin yaşamlarının tüm alanlarındaki ihtiyaçları için yenilikçi çözümler sunan Migros, bu kez de "Patili dostlarımıza iyi gelecek" sloganıyla PETİMO’yu hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Migros uygulaması üzerinden hizmet vermeye başlayan PETİMO, patili dostların ihtiyaçları için uygun fiyatlı ve bol çeşitli ürün kategorileri ile dikkat çekiyor. Platformda kedi, köpek, kuş, balık ve kemirgen cinsleri için kuru ve yaş mamadan, taşıma çantasına, oyuncaklardan yataklara ve elektronik akıllı pet ürünlerine kadar 2.000’in üzerinde ürün çeşidi bulunuyor. Özel marka iş birlikleri ile premium ürünler ve özel beslenme de dahil olmak üzere farklı kategorilerde en çok tercih edilen ürünler PETİMO’da tek bir çatı altında buluşuyor. Ayrıca alternatif beslenme imkânı sağlayan BARF mama ve patili dostlara özel anlarında sunulabilecek pasta kategorisindeki ürünleri içeren Pet Pastanesi gibi yenilikçi konseptler de yer alıyor.

Yapılan açıklamada, PETİMO’nun, açılışa özel fiyat ve kampanyaları ile patili dostlara yeni bir seçenek sunduğu belirtildi. Uygulama üzerinden gelen siparişler için Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veren platform, yakın zamanda İstanbul’da ilk mağazasını da açacağını duyurdu.

PETİMO adını Migros çalışanları koydu

Platformun adı, 75 bin Migros çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen bir anket sonucunda belirlenerek halkın beğenisine sunuldu.