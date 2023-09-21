Miguel Crespo, Avrupa kupalarında ilk kez gol attı
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Nordsjaelland'a karşı kaydettiği golle Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Nordsjaelland’a karşı kaydettiği golle Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılırken, Portekizli futbolcu Miguel Crespo takımının ilk golünü attı. 2021-2022 sezonunda Portekiz’in Estoril takımından transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1’i Süper Lig, 4’ü Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 5 maçta görev yaptı.
Crespo, öte yandan kariyerinin Avrupa kupalarındaki ilk golü Konferans Ligi’nde attı.
Mücadeleye 11’de başlayan başarılı orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.