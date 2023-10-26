Miha Zajc, siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, Ludogorets'e attığı gollerle bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Miha Zajc, siftah yaptı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe’nin Sloven orta sahası Miha Zajc, Ludogorets’e attığı gollerle bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ile karşılaşırken, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc, 52. dakikada ve 90+3. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon Süper Lig’de 4, Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 maça çıkan Zajc, ilk gollerini de bu maçta kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu mücadelede gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı.