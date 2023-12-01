Mıhlama festivaline yoğun ilgi

Karadeniz bölgesinin sevilen lezzetlerinin baş tacı olan mıhlama Mustafakemalpaşa’da yoğun ilgi gördü.

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği tarafından organize edilen ve Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin katkı sunduğu 4. Trabzon Mıhlama Festivali, Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde halkın damak tadına açıldı. 4’üncüsü düzenlenen festivalin açılış programına siyasilerin katılımı yoğun oldu Trabzon ve Karadeniz’in eşsiz lezzetleri görücüye çıkarken kemençe eşliğinde horonlar tepildi.

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Deneği Başkanı Cemil Köstereli, "Başladığımız mıhlama etkinliği ilgi görüp vatandaşlardan istek ve talep gelince devamını getirdik. Bu yıl 4’üncüsünü yapmak nasip oldu katılımcı tüm firmalara teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza uzak kaldıkları damak zevkini onlara getirdik" dedi.

Festival açılış törenine Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhammet Tekin ve ilçe başkanı Ahmet Beygirci, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, STK Temsilcileri, çok sayıda vatandaş katılım sağladı. 4’üncüsü düzenlenen Trabzon Mıhlama Festivali 12 Aralık tarihine kadar devam edecek.