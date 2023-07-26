Miilux OY'un yeni zırh çeliği IDEF'23'te tanıtıldı

OYAK’ın yerli üretimi güçlendirme hedefi doğrultusunda 2019 yılında bünyesine kattığı zırh çeliği üreticisi Miilux OY, IDEF’23’te yeni zırh çeliği ürünlerini tanıttı.

İstanbul’da düzenlenen fuarda Protection ve Miilux ürün gruplarını sergileyen Miilux OY, yeni zırh çeliği Protection 360T’yi de tanıttı. Miilux OY, ürün gamına eklemek için çalışmalar yürüttüğü yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile denizaltı inşa çeliği ürünlerini de ziyaretçiler ile buluşturdu.

Zırh çeliği Protection 360T görücüye çıktı

Miilux OY’un IDEF’23 Fuarı’nda sergilediği yeni zırh çeliği Protection 360T, daha kalın malzeme ihtiyacının olduğu tank ve zırhlı araç projelerinde kullanılacak. Protection ürün serisine eklenen ve uluslararası standartlara uyumlu olan Protection 360T’nin, özellikle yurt içi savunma sanayiinin ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Protection 360T’nin yurt dışı pazarında da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Dışa bağımlığı azaltacak iki yeni ürün için geri sayım başladı

Protection ve Miilux grupları haricinde yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile deniz altı inşa çeliği adındaki iki yeni ürün grubu için de çalışmalar yürüten Miilux OY, daha önce Türkiye’de üretilmeyen yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile deniz altı inşa çeliğinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Daha çok kaynaklı imalatlarda kullanılan ve yüksek akmaya sahip HY- 80, HY- 100 ve HY- 130 kalitelerinde ürünler geliştiren Miilux OY, önümüzdeki dönemde bu ürünleri de savunma sanayiine sunmayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak deniz altı inşa çeliği olarak geçen ve söz konusu alandaki projelerde kullanılacak ürünlerin geliştirilme çalışmaları ve saha testleri de devam ediyor.

Sergiledikleri ürünler ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, "Miilux Finlandiya merkezli bir şirket olup, OYAK tarafından 2019 yılında çoğunluk hissesi alındı. Yüzde 70 hissesi OYAK’a ait. Finlandiya, Polonya ve Türkiye’de üretim tesisleri var. Satın alma sürecinde Manisa’da da aynı üretim tesisleri kurmak kaydıyla yerli ve milli olarak burada yüksek nitelikli çelik (zırh çeliği, yapısal çelik) üretilmektedir. Türkiye’de yıllık 14 bin ton üretim kapasitemiz var. Toplamda 3 fabrikamızda yaklaşık 38 bin ton bir kapasiteye sahibiz. Bu doğrultuda şu anda yurt içi ihtiyacın büyük bir kısmını karşılayacak duruma geldik" dedi.

Çeşitli sertlikte zırh üretimi yaptıklarını söyleyen Yeldan, "Fuarda ağırlıklı olarak zırh çeliğimizi sergiliyoruz. Zırh çeliklerin çeşitli kaliteleri var. 280T’den başlamak kaydıyla 360T, 440T, 450T, 500T, 600T sertlikte ve çeşitli kalitede zırh çeliğimiz bulunuyor. Aynı zamanda biz bu fuara deniz altı inşa çeliğini sergiledik. Milli projelerde olmak üzere ilk defa Türkiye’de deniz altı çeliği üretimini gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

"Türkiye’nin ihtiyacı olan zırh çeliğini tamamını karşılayacak kapasiteye sahibiz"

Zırh çeliği üretim kapasitelerinden de bahseden Yeldan, "Zırh çeliğimiz özellikle Türkiye’de üretilen yerli zırhlı araçlarımızda kullanılıyor. Savunma sanayinde önem arz ediyor. Yerli üretici firmalar bizim ürettiğimiz zırh çeliğini kullanıyor. Zırh çelik ihtiyacının yüzde 50-60’ını karşılayacak duruma geldik. Biz Türkiye’nin ihtiyacı olan zırh çeliğini tamamını karşılayacak kapasiteye sahibiz" şeklinde konuştu.