Mikail Al, Paris biletini aldı

Fransa'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre T13 kategorisinde 4:01.50 derecesiyle dördüncü sırayı alan milli sporcu Mikail Al, olimpiyatlarda yarışma hakkı elde etti.

Mikail Al, Paris biletini aldı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fransa’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 1500 metre T13 kategorisinde 4:01.50 derecesiyle dördüncü sırayı alan milli sporcu Mikail Al, olimpiyatlarda yarışma hakkı elde etti.

Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Milli sporcu Mikail Al, erkekler 1500 metre T13 kategorisinde 4:01.50 derecesiyle dördüncü oldu. Al, elde ettiği dereceyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.