Milan, Marco Sportiello'yu kadrosuna kattı

Milan, 31 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Sportiello ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Milan, Marco Sportiello'yu kadrosuna kattı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Milan, 31 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Sportiello ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, son olarak Atalanta forması giyen 31 yaşındaki kaleci Marco Sportiello’yu kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlılar, İtalyan oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 15 karşılaşmaya çıkarken, 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Sportiello, Milan’da 57 numaralı formayı giyecek.