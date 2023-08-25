Millet Bahçesi'nde uçurtma şenliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Açık Hava Etkinlikleri son hafta da tüm hızıyla devam ediyor. 26 ve 27 Ağustos’ta çocuklar gösteriler, oyunlar, film gösterimi ve uçurtma şenliğiyle heyecan zirveye çıkacak. Programlara tüm çocuklar ve aileleri ücretsiz olarak katılabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen Açık Hava Etkinlikleri son hafta da tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerle, çocukların verimli ve keyifli bir tatil geçirmesi hedeflenirken, ağustos ayı boyunca devam eden Açık Hava Etkinlikleri, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen hafta sonu etkinlikleri, 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde de yine birbirinden keyifli ve heyecanlı programlarla miniklerin karşısına çıkıyor.

Çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği programların ilki 26 Ağustos Cumartesi saat 19.30’da Millet Bahçesi’nde başlayacak. Kum Sanatçısı Ömer Faruk Elmas tarafından gerçekleştirilecek Kum Saati gösterisi ile minikleri oldukça keyifli dakikalar bekliyor. Aynı gün Saat 21.00’da ise Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun performansıyla “Karagöz Göklerde” oyunu sergilenecek. Programlar 27 Ağustos Pazar günü de tüm hızıyla devam edecek. Saat 19.00’da Millet Bahçesi’nde başlayacak olan Uçurtma Şenliği programı ile minikler heyecanlı dakikalar yaşayacak. Programlar daha sonra saat 21.00’da başlayacak Gizli Dünya animasyon film gösterimi ile sona erecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Heyecan dolu, eğlencenin zirveye taşınacağı bir hafta sonunda Açık Hava Sahnemize unutulmaz bir sezon vedası gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Millet Bahçesi’ne bekliyoruz” denildi.