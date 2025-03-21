Millet Bahçesi Otoparkı Hizmete Açılıyor
AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas ve TOKİ Emlak Yönetim Müdürü Ali Kodal Alanda İnceleme Yaptı.
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere yapımı tamamlanmasına rağmen uzun süredir kapalı tutulan Millet Bahçesi Otoparkı, nihayet hizmete giriyor.
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, TOKİ Emlak Yönetim Müdürü Ali Kodal ile birlikte otopark alanında incelemelerde bulundu. Kapalı şekilde bekletilen otoparkın, kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına açılacağı belirtildi.
Başkan Barlas, yaptığı açıklamada “Silivrimizin hizmetine sunacağımız Millet Bahçesi Otoparkı, ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Silivri’nin merkezinde yer alan otopark, özellikle yoğun dönemlerde yaşanan araç park sorununa kalıcı çözüm sağlaması açısından önem taşıyor.