Millet Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı

Yalova Belediyesi, Dere Mahallesi Millet Caddesi’nde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Kaldırımları ve asfaltı yenilenen Miller Caddesi’nde son dokunuşların da yapıldı. Yalova Belediyesi ekipleri, trafikte güvenliği arttıran, araçların düzen içinde ulaşımlarını kolaylaştıracak yol çizgi çalışmalarını da tamamladı. Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada kentin cadde ve sokaklarına bu yıl toplam 20 bin ton asfalt serimi yapılacağını belirtilerek, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm caddelerimizi asfalt ile buluşturacağız. Ana İsale Hattı’nın geçtiği noktalar da dahil olmak üzere planlamalarımıza yön veriyoruz. Millet Caddesi’nde çalışmalarımız tamamlandı. Asfaltı ile kaldırımı ile çok güzel oldu. Şu an çalışmalarımız Radar Caddesi’nde devam ediyor. Hızlı bir şekilde kazıdığımız tüm noktaları tekrardan asfaltla buluşturacağız” denildi.