Millet iradesi Silivri Atatürk Meydanı'nda!

Silivri Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, partililer ve binlerce vatandaşın katıldığı mitingde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu gençler için adalet çağrısı yapıldı.

Silivri tarihinin en kalabalık mitinglerinden biri olan etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Silivri artık soğuk değil, bu meydanı ısıtan yüreklerinize teşekkür ediyorum” dedi. İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle mitinge katılamadığı, ancak gönderdiği mektubun İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunduğu programda, demokrasi ve özgürlük vurgusu ön plandaydı.

Başkan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunda, “Yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur” ifadeleri öne çıkarken, Silivri’nin doğallıklarını korumaya çalıştıkları sırada iktidarın Silivri zindanlarını doldurmakla meşgul olduğunu belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “19 Mart darbesini halkın iradesiyle püskürttük. O duvarların ardında özgürlük var” diyerek kararlılık mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı konuşmada Silivri’nin cezaevi ile anılmasına son vereceklerini ifade ederek, “Ekrem Başkan’ın Cumhurbaşkanlığında Silivri’yi Özgürlük ve Demokrasi Müzesi yapacağız. Silivri artık mücadele ve direnişin sembolüdür” dedi.

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘Marifet’ şiirini okuyan Özel, “Ezdiler ama arkadaşlarımız kekik gibi lavanta gibi mis kokuyor, onları ezenler ise pis kokuyor” diyerek meydandaki coşkuya ortak oldu.

Özel, Silivri’de tutuklu bulunanların tahliyesi sonrası meydanda tekrar buluşacaklarını belirterek, “O duvarları bu millet yıkacak. Ekrem Başkan’ı Cumhurbaşkanı yapacak. Silivri’nin üstündeki dikenli telleri söküp atacağız” ifadelerini kullandı.