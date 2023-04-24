Millet İttifakından odalara ziyaretler

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Demokrat Parti İlçe Başkanı Halide Avlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Kadir Tokalı CHP Milletvekili Adayı Recep Karakoç ve ilçe yöneticileri ile birlikte Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer ve yönetimini ziyaret etti.

Esen, “Seçim bildirgemizde yer alan Esnaf Bakanlığı ile bilgi alışverişinde bulunduk.

15 Mayıs sabahından itibaren atacağımız tüm adımlar esnafımızın ve ülkedeki her kesim vatandaşımızın refahı için olacak” diyerek ziyareti paylaştı. Heyetin ikinci durağı Silivri Ziraat Odası Başkanlığı oldu. Oda Başkanı Sabri Özer, heyeti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karşıladı. Esen, “Çiftçilerin yüzünü güldüreceğimize, bu ülkenin topraklarına bereketi yeniden getireceğimizi belirttik” diyerek Özer ve yöneticilerine sıcak karşılama için teşekkür etti.