Milletin Kahramanlarına Dualar Yükseldi



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, şehitlerimizin ruhu için Silivri Piri Mehmet Paşa Camii’nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Birlik ve Beraberlik Duası Piri Mehmet Paşa Camii’nde Yükseldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, hain darbe girişiminde vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatırası için Silivri’de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Piri Mehmet Paşa Camii’nde gerçekleşen Mevlid-i Şerif programında Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve dualar okundu.

Programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualarda, vatanın bağımsızlığı ve milletin birliği için can veren şehitler rahmetle anılırken, gazilere de şükran dilekleri iletildi. Katılımcılar, 15 Temmuz’un unutulmaması ve benzer karanlık gecelerin bir daha yaşanmaması adına birlik mesajları verdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Dualarımız, vatan uğruna toprağa düşen yiğitlerimiz için. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz,” ifadelerini kullanırken; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.