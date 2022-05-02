Milletvekili Arkaz'ın baba acısı
MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz'ın babası Hamdi Arkaz hayatını kaybetti.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz’ın babası Hamdi Arkaz hayatını kaybetti. 90 yaşında hayata veda eden Baba Arkaz’ın cenazesi yarın Silivri Piri Mehmet Paşa camiinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Silivri Yeni mezarlıkta bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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