Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz'ın babası Hamdi Arkaz hayatını kaybetti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 02.05.2022 12:11
  • Güncelleme: 02.05.2022 12:11
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz’ın babası Hamdi Arkaz hayatını kaybetti. 90 yaşında hayata veda eden Baba Arkaz’ın cenazesi yarın Silivri Piri Mehmet Paşa camiinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Silivri Yeni mezarlıkta bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

3
Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

4
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

5
Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

6
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

DAHA FAZLA
Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz