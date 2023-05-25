AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit’te medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi, 28 Mayıs’ta yapılacak olan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında bilgi verdi.

Edremit’te görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Milletvekili Canbey, “28 Mayıs seçimi, Türkiye’nin bir istikamet ve yön tayin seçimidir” dedi.

Seçim sürecini demokrasi şöleni olarak nitelendiren Canbey “Ülkemiz ve Balıkesir’imiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Aziz milletimiz, Cumhur İttifakı’na parlamentoda çoğunluk hakkını vermiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da birinci yapmıştır. Ancak yüzde 50 çoğunluk geçilemediği için Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Aziz milletimizin kararı başımız gözümüz üstünedir. 28 Mayıs’ta iki adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğiz. Bu seçim Türk siyasi tarihi bakımından oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu seçim, Türkiye’nin tam bağımsızlık hedefine doğru güçlü ve milli yürüyüşünün devam edeceği bir seçim olacaktır. Bu seçim, Türkiye Yüzyılı’nın kapılarının sonuna kadar açılacağı bir seçim olacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yılda Türkiye’ye çağ atlattığının altını çizen Canbey, “Çok şükür, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda ülkemiz çağ atladı. 3 bin 600 dolar olan kişi başı milli gelir, 10 bin 600 dolara yükseldi. İhracatımız 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıktı. Yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayi bugün yüzde 80 oranlarına yükseldi. Ülkemiz 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma kavuştu. Bölgesinde ve dünyada masada ve sahada sözü dinlenilen bir Türkiye inşa edildi” şeklinde konuştu.

21 yılda elde edilen kazanımların devamı için bu seçimin önemini vurgulayan Milletvekili Canbey “Bu sebeple 28 Mayıs seçimi, 21 yılda elde edilen kazanımların artarak devam edeceğinin belirleneceği bir seçim olacaktır. Türkiye Yüzyılı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’nin yüzyılıdır. Bu bakımdan önümüzdeki seçim aslında sadece kimin cumhurbaşkanı olacağının tespit edileceği bir seçim olmanın çok ötesinde Türkiye’nin bir istikamet ve yön tayini seçimidir” ifadelerini kullandı.

28 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı’nın kapılarının açılacağını ifade eden Canbey, “Bunun için bu tarihi dönüm noktasında siz kıymetli basın mensuplarımızın ve aziz hemşehrilerimizin bu yürüyüşe destek olacaklarına yürekten inanıyorum. İnşallah 28 Mayıs akşamında sandıklar açıldığında sadece sandıklar değil, Türkiye Yüzyılı’nın da kapıları sonuna kadar açılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla yeniden seçilecek ve Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır inşallah” dedi.

Basın mensuplarının bölgesel sorunlar ile ilgili sorularını da cevaplayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey daha sonra gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.