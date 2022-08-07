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Milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Katıldığı televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen ve Şimşek'i darp eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verildi. Tartışma bu sırada da devam ederken, Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen bir kişi Latif Şimşek’i darp etti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, Savcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 06.08.2022 günü saat 22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayın esnasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında çıkan tartışma neticesinde milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek’i darp etmesi olayı ile ilgili müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Editör

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