Milletvekili Esgin'den TTB Merkez Konseyine sert açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, TTB Merkez Konseyi’nin hekimlerin diliyle değil, terör örgütü PKK’nın diliyle konuştuğunu söyledi. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözlerine sert sözlerle karşılık veren Esgin, açıklamasında şunları söyledi:

"Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı’nın PKK’nın sözde yayın organına bağlanarak yapmış olduğu açıklama milletimiz nezdinde derin bir infiale neden olmuştur. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’de yapmış olduğu operasyonları durdurmayı amaçlayan kumpasın bir parçasına Türk Tabipleri Birliği’ne alet etmenin kötü bir tezahürüdür. Türk devletine ve ordusuna yapılan çok açık bir iftira ve yalandır. Daha önce tabip odalarının yönetimlerinde görev yapmış bir hekim olarak meslek örgütümüzün geldiği noktayı göstermesi açısından hepimiz adına son derece üzücü bir gelişmedir. Eğer sorarsanız şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Çünkü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetimi ne yazık ki terör örgütünün diliyle konuşan, PKK’ya yönelik Zeytin Dalı Operasyonuna ’savaş’ diyen, PKK’nın Suriye’deki uzantısı, YPG’nin sözde eş başkanına barış ödülünü veren, Hendek operasyonlarında devletimizi sözde katliam yapmakla suçlayan ve terör yandaşı bildiriye imza atan da Türk Tabipleri Birliği yönetimidir. TTB bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini kınamamış ve PKK’yı terör örgütü olarak nitelendirmemiştir. Küresel salgında yerli ve milli aşımız Türk havaka solüsyon diyerek itibarsızlaştırmaya çalışan da yine Türk Tabipleri Birliği olmuştur ne yazık ki. TTB ne acıdır ki adında Türk olan fakat milli unsurlardan çok uzak devletimizi ve şanlı ordumuzu her fırsatta itibarsızlaştırmaya çalışan terör örgütü PKK’nın diliyle konuşan bir yapı haline gelmiştir."

TTB Merkez Konseyi hekimlik gibi kutsal bir mesleği ve görevi sadece hayat kurtarmak olan hekim meslektaşlarımızı ne yazık ki artık temsil edememekte olduğunu belirten Esgin, "Bütün dünya biliyor ki Türk ordusunun postal sesi merhametin ve şefkatin sesidir. Terör örgütünün propagandasını yapan merkez konseyi başkanının gözaltına alınmasını bir linç kampanyası olarak nitelendiren zihniyete seslenmek istiyorum. Hekimlerin meslek örgütü asla ve asla terör örgütünün propagandasını yapamaz. Bu bir suçtur. Suçun gereği Türk yargısı tarafından verilecektir. Meslek örgütümüzü bir veya iki siyasi partinin arka bahçesi haline getirmek. İdeolojik ve fraksiyonel yapıların faaliyet alanı olarak görmek, hekimlerle vatandaşımızı karşı karşıya getirecek çalışmaların odağı yapmak hiç kimseye bir fayda getirmez. Gazi meclisimiz çatısı altından Tüm hekim meslektaşlarımızı Türk Tabipler Birliği’ne bağlı tüm odalarımızı terör örgütü PKK diliyle konuşan bu anlayışa karşı meslek odamıza sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.