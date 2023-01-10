Milletvekili Esgin müjdeyi verdi, yeni seferler başlıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TURSAB Güney Marmara BYK Başkanı Murat Saraçoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Bursalı turizmcilerin taleplerini dinledi. Turizmde “ulaşılabilir şehir” olmanın önemini vurgulayan Esgin, Yenişehir Havalimanı’nda yeni seferler başlayacağının müjdesini verdi.

TURSAB Güney Marmara BYK Başkanı Murat Saraçoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursalı turizmcilerle bir araya geldi. Yenişehir Havalimanı’nı daha işlevsel kılacaklarını söyleyen Esgin, “ulaşılabilir şehir” olmanın önemini vurgularken, yeni başlayacak Ortadoğu ve Balkan seferlerinin müjdesini verdi.

Turizmcilerle istişare edildi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin yaptığı açıklamada, “Bursa sanayi, ekonomi, istihdam şehri, diğer taraftan önemli bir tarım merkezi, bir diğer taraftan da potansiyeli çok yüksek bir turizm şehri. Bu güne kadar turizm şehri olma ile ilgili süreci iyi değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. Bu noktada bugün gerçekten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. TURSAB Güney Marmara Başkanımız Murat Saraçoğlu ve yönetim kuruluyla önemli bir istişare gerçekleştirdik. Bursa bir taraftan baktığımızda inanç tarihî ve kültür turizmi başlığını çok güçlü bir şekilde temsil eden bir şehir. Doğa turizminin çok önemli bir merkezi. Sağlık ve termal turizminde çok önemli bir potansiyeli var. ‘Bunları nasıl şehrin enerjisine dönüştürebiliriz?’ bu başlıkta çalıştık. Bursa’nın kendi içerisinde yoğunlaşabileceğimiz merkezleri ele aldık. Bir tarafta Uludağ, diğer tarafta Karacabey, Mustafakemalpaşa’nın turizm zenginlikleri, aslında Türkiye ve dünya turizminin çok da iyi bilmediği keşfedilmeyi bekleyen turizm hareketliliğini ele aldık” diye konuştu.

Yenişehir Havalimanı Ortadoğu ve Balkan seferlerine başlayacak

Ortadoğu ve Balkan ülkelerine başlayacak seferlerin müjdesini veren Esgin, “ Burada ‘ulaşılabilir bir şehir olmak’ başlığı çok önemli. Bu noktada Bursa Yenişehir Havalimanımızın daha işlevsel hâle gelmesi önemli bir gündem maddesiydi. Önümüzdeki günlerde Bahreyn uçuşları başlıyor ve yine Umman Maskat uçuşları ile ilgili sürecimize devam edeceğiz. Mayıs haziran aylarında bu uçuşlar da başlayacak. Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’dan uçuşların yapılması ile ilgili sıcak bir gündemimiz de olacak. İstişare ettiğimiz konuların başlıklarından birisi bu. Bu noktada biz de turizmcilerin bu sürecine destek olacağız. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz, çünkü Bursa Arap destinasyonunun Türkiye’de en çok bildiği ve gelmek istediği şehirlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Balkan uçuşları ile ilgili bir sürecimiz var. Bulgaristan uçuşları son derece önemli, Filibe, Varna, Sofya ve bu şehirlerin yanı sıra Üsküp, Priştine ve Saraybosna uçuşları öncelikli gündem maddelerimizden birisi. Burada bu uçuşları da anlamlı hâle getirecek turizm hareketliliğimiz, Bursa’nın turizm potansiyelini bundan sonraki süreçte en iyi şekilde değerlendirme gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye yüzyılına en önemli katkı sağlayacak şehir Bursa”

Cumhuriyetin 100. yılında yeni Türkiye yüzyılı hedeflerinde Türkiye’ye en çok katkı sağlayacak şehrin Bursa olduğunu ifade eden Esgin, “Cumhuriyetimizin 100. yılına girdik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Bütün bu saydığım başlıklarla birlikte yeni Türkiye yüzyılına katkı sağlayacak en önemli şehrin de Bursa olduğunun bilincindeyiz. Bunun altyapısı ve süreci ile ilgili sivil toplum kuruluşlarımızdan, meslek odaları ve turizmcilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Turizmciler 2023’den umutlu

Bursa uluslararası turizmde yeni pazarlar aradığını belirten TURSAB Güney Marmara BYK Başkanı Murat Saraçoğlu, “Balkan pazarı için ciddi çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Turizmcilerin 2023 yılından umutlu olduğunu dile getiren Başkan Saraçoğlu, “2022 yılı Türkiye’de turizm açısından çok başarılı geçti. Dünya üzerinde hareketlilik vardı, Türkiye’de bundan nasibini aldı. Bilhassa Bursa ve güney Marmara Bölgesi olarak, 2022’yi çok iyi bir şekilde kapattık. Şimdi önümüzde Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 senesi var ve sadece turizm değil bütün ekonomik değerler olarak hepimiz için özel bir sene. Biz de 2023 yılının turizm planlamasını yapmak üzere milletvekilimiz Mustafa Esgin ile beraber çeşitli istişarelerde bulunduk. Bursa hem uluslararası hem de ulusal ve yerel olarak güçlü bir atağa kalkmış vaziyette. Uluslararası durumda oturmuş bir Arap ve Ortadoğu pazarımız var. Bununla beraber yeni pazar arayışları içerisindeyiz. Balkan pazarı ile ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Burada milletvekilimiz üstün gayretler sarf ediyor, her konuda yardımcı oluyor. Ulusal olarak da Türkiye’nin her yerinden Bursa’ya daha çok turist gelmesi için, Bursa’yı daha ön plana çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda daha çok İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bu üçgende ve bununla birlikte Kayseri, Konya, Trabzon üzerinden yurt içi pazarlama ağına yönelmiş vaziyetteyiz. Artık hafta sonları Bursa’da 200’e yakın tur otobüsleri görebilmek mümkün. Bir takım altyapı sorunlarımız var, bu konuda Büyükşehir Belediyemiz bu konuda gayret sarf ediyor. Bu sorunlar da halledildiğinde daha çok turist sayısında daha çok artış göreceğiz. Yerel olarak da halkımızın turizme bakış açısını biraz daha pozitife çevirmek için, yani turizmin de bir gelir kaynağı olduğunu olarak göstermek için çalışıyoruz. Bu bağlamda kırsal turizm çok önemli, kırsal kalkınma hedefi içerisinde eko-turizm, hasat turizm dediğimiz başlıklar altında çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda Karacabey, Mustafakemalpaşa bölgesindeki turizm beldelerini önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğiz. Yeni destinasyonlar çıkarmak için çaba sarf edeceğiz. Bununla ilgili milletvekilimiz Mustafa Esgin ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Dağ ilçeleri çok önemli, orada da çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek için çok umutluyuz. Geleceğin en büyük başlangıç noktası olarak da 2023 yılını görüyoruz” ifadelerini kullandı.