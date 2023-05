Milletvekili kayıtları devam ediyor: HÜDA-PAR'lı vekiller kayıtlarını yaptırdı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından milletvekillerinin TBMM’deki kayıt işlemleri sürüyor. HÜDA PAR’lı milletvekilleri Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı da kayıtlarını yaptırdı.

Milletvekili kayıtları üçüncü haftasında devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti’den milletvekili olan oyuncu Bahadır Nihat Yenişehirlioğlu da kaydını yaptırdı.

Yenişehirlioğlu, TBMM’nin üyesi olmanın onur verici olduğunu belirterek, “Kurşun asker gibi değilim. Belli kalıplara, prensiplere uyacağız. Ama kendi sanatçı kimliğimi korumak istiyorum. O naifliği buraya taşımak istiyorum. 28 yıl ceza avukatlığı yapmış olarak gerekirse Erol Taş olabiliyorum. Ama sanatçı duyarlılığını, hassasiyetini, Meclise taşımak istiyorum. Soğuk havayı kırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Her seçim sonucu seçmenin siyasete yazdığı bir mektuptur”

Kayıt yaptırmaya gelen CHP Manisa milletvekili Özgür Özel ise Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya geleceklerini söyleyerek, 8 milletvekilinin Grup Başkanvekilliği görevine talip olduğunu belirtti. Özel, “Birincisi 25 milyon 500 bin oyun partimize grubumuza ittifakımıza yüklediği bir sorumluluk var. Onların beklentileri, onların endişeleri var. Bunları bilerek ve bu sorumluluğa göre hareket edeceğiz. Her seçim sonucu seçmenin siyasete yazdığı bir mektuptur. Eğer bu seçim cumhuriyetin 100. yılında yapılıyorsa artık bunu bir mektup değil bir kitap gibi okumak lazım. Her sayfasını her satırını dikkatli okuyacağız. Hangi mesajları verildi neyi doğru yaptık çünkü bir çok şeyi doğru yaptık ve Türkiye’nin her iki seçmenden neredeyse birinin oyunu olan Türkiye’nin Barıştıran uzaklaştıran birlikte hareket ettiren birlikte aynı aday karşısında aynı adayın arkasında birleştiren bir yüzde 50 var. Bu çok önemli ve burada bir sorumluluk var. Bir sorumluluğu taşımak ve onların beklentilerine en uygun cevabı vermek durumundayız” açıklamasında bulundu.

Kimsenin korkmaması gerektiğinin altını çizen Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi burada Türkiye’nin iki seçmenden birini oynatmış Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ittifak burada bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayretimizi göstermeye devam edeceğiz. Ayrıca seçmenin seçim sonuçlarında bizlere oy vermiş olanların varsa o günü kırıklıklarını elbette olacak. Ancak kimse hiçbir şey olmamış gibi davranacaklar öyle davranmıyoruz, mesajı doğru okuyor yapmamız gerekenleri biliyoruz ve üzerimizdeki sorumluluğun ve ne yapmamız gerektiğini Cumhuriyetin 100. yılında 100 yıl önce iktidarda olan parti olarak kurucu parti olarak kurucu irade olarak sorumluluğumuzu, görevimizin sonuna kadar farkındayız” diye konuştu.

Grup Başkanlığı’na aday olup olmadığına ilişkin soruya Özel, “Ben bu süreçte milletimizden yetki alarak geldim, adayım. Eğer bir başkan adayımız olursa şu anda bir başka adayımız yok ama bir başka aday olacak olursa da burada seçimle yapma kararındayız” cevabını verdi.

“Yemin metnini elbette okuyacağız”

AK Parti listelerinden seçime girerek milletvekili olan HÜDA PAR’lı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı da kayıtlarını yaptırdı.

Sonrasında açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Seçim kampanyası boyunca HÜDA PAR neredeyse kampanyanın merkezindeydi. Herkes neredeyse HÜDA PAR üzerinden bir kampanya yürüttü. Özellikle muhalefet cephesi. Geçmiş geçmişte kaldı. İnşallah umuyor ve diliyorum ki nezih bir üslupla, siyasi nezaketle parlamentodaki vazifemizi layıkıyla yerine getirmeye çalışalım” dedi.

Yemin metni okuma tartışmaları üzerine gelen soruyu yanıtlayan Yapıcıoğlu, “Elbette okuyacağız. Onun bir kelimesini hatta bir virgülünü bile eksik bırakmamak gerekiyor. Herhangi bir ilave veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Bu tartışmalar, kampanya sürecinde hatta seçim sonrasında da HÜDA PAR hep tartışmaların merkezindeydi” açıklamasında bulundu.