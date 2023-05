Milletvekili kayıtları devam ediyor

TAKİP ET

AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek ve İYİ Parti Ankara milletvekili Kürşat Zorlu kayıtlarını yaptırdılar.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holünde devam ediyor. AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine işaret ederek, “Pazar günü İnşallah düğünümüz olacak. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, TBMM’nin çoğunlukla halkın temel sorunlarına çözüm üreten ve beklentilerine karşılık gelen yeni yaşamayı ağırlıklı olarak gündemine alması temennisinde bulunarak, “Yine deprem Komisyonu biliyorsunuz Kahramanmaraş merkezli deprem komisyonun üyesiydim. Cumhuriyet Halk Partisi adına hem İzmir depreminde hem Kahramanmaraş depremi sonra kurulan komisyonunda görev yaptım. Ama öncelikli olarak bu depremin yaptığı tahribatları giderilmesi ve alınacak olan önlemlerin bir an önce başlayabilmesi için Dilerim parlamento bir an önce bu önündeki konuları ağırlık olarak önüne alır ve olası Marmara depremi hazırlıksız yakalanmaktan kurtuluruz. Yine önümüzdeki dönemde başta tarımla geçinen çiftçinin hayvancılık çok ciddi bir sıkıntıda. Buralara gelecek olan desteklerle ilgili alınması gereken yasal düzenlemeler var. Yine hak hukuk ve adalet konusunda Parlamentonun bir an önce önündeki engelleri kaldırması ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde eksik kalan demokrasiye geçiş ile ilgili yasal eksikleri bir önceki derece bir Parlamento dönemi olmasını istiyorum” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara milletvekili Kürşat Zorlu, engelli vatandaşlarla ilgili teklif hazırladığını söyleyerek, “İkinci tur seçimlerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Genel başkanımız haftayı İstanbul’da geçirdi. Tespit ettiğimiz veriler üzerinden, inşallah Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Zorlu’ya rozetini eşi Esra Zorlu taktı.