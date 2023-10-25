Milletvekili Kurum: 'Türkiye Yüzyılında İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi depreme daha dirençli hale getirmek istiyoruz'

Türkiye nüfusunun yüzde 70’inin deprem bölgesinde yaşadığını belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız 2012 yılında kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. Bugüne kadar 2 milyon 200 binden fazla konutun dönüşümü tamamlandı. Toplamda 400 binden fazla konutun yeniden yapımı sürüyor. Bunların 170 bini İstanbul’da. Türkiye Yüzyılında İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi depreme daha dirençli hale getirmek istiyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’ne katıldı. Kurum, 6 Şubat depreminde büyük hasar görmüş şehirlerin yeniden tasarım süreçlerini anlatan ’Umut Çizgisi’ adlı belgeselin ilk gösterimini izledi. Zirvede konuşan Kurum, "6 Şubat tarihinde ülkemizde görülmüş felaketlerin en büyüğünü, imtihanların en ağırını, acıların en derinini hep birlikte yaşadık. Aynı gün içinde iki büyük depremle sarsıldık. 11 ilimiz büyük bir yıkıma uğradı. Ne yazık ki 11 ilimizin de; sesi feryada, sözü ağıda, filizi toprağa dönüştü" diyerek sözlerine başladı.

"Büyük felaketin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen acımız hala dinmedi"

Dünyada daha önce eşi benzeri yaşanmamış Asrın Felaketinde binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Kurum, "On binlerce insanımız anasız, babasız, evlatsız kaldı. Bu büyük felaketin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen acımız hala dinmedi. Allah kaybettiğimiz her bir canımıza rahmet etsin. Geride kalanların sabrını artırsın. Bu vesileyle bir kez daha milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kasım ayının başında da ilk kalıcı konutlarımızın teslimine başlanacak"

Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin ilk anından itibaren, bu ağır ve zor günlerde millet olarak bir ve beraber olmanın, tek bileğe ve tek yüreğe dönüşmenin, yediden yetmişe büyük bir felaketin karşısında kenetlenmenin sınavını verdik. İnsanımızı bir an olsun yalnız bırakmadık, çaresizliğe terk etmedik. Enkaz kaldırma çalışmalarına hızla başladık. Bir taraftan da kalıcı konutlar için temeller attık. Türkiye’nin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini başlattık. İnşallah Kasım ayının başında da ilk kalıcı konutlarımızın teslimine başlanacak."

Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinden, Giresun ve Kastamonu sel felaketlerinden, Büyük Manavgat Orman Yangınından sonra da evsiz kalan insanların yardımına aynı inançla koştuklarını belirten Kurum, bu felaketlerin yaşandığı andan itibaren hep insanımızın yanında olduklarını kaydetti.

Kurum, "Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 70’i deprem bölgesinde yaşıyor. Tüm şehirlerimizi dirençli hale getirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız 2012 yılında kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. Bugüne kadar 2 milyon 200 binden fazla konutun dönüşümü tamamlandı. Toplamda 400 binden fazla konutun yeniden yapımı sürüyor. Bunların 170 bini İstanbul’da. Türkiye Yüzyılında İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi depreme daha dirençli hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Filistin’e yönelik yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, "Hepimizin aklı, kalbi Filistinli masum ve çaresiz kardeşlerimizde. Allah yardımcıları olsun. Bir an önce oradaki katliamın, soykırımın son bulmasını diliyoruz. Önümüzdeki Cumartesi günü de Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Büyük Filistin Mitinginde, tarih boyunca mazlumların sesinin başkenti olan İstanbul’dan; tek ses, tek nefes “dünya beşten büyüktür” diyeceğiz" dedi.