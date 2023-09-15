Milletvekili Kurum ve Başkan Yazıcı, gençlerle tecrübelerini paylaştı

Tuzla Belediyesi her yıl üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlediği ‘Üniversite Hazırlık Kursları’na katılarak, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde derece yapan 524 öğrenci için “Gurur Tablomuz” adlı bir program düzenledi. Yeni üniversiteli olan gençlerle bir araya gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Ayrıca Başkan Yazıcı, belediye olarak üniversite öğrencilerine 3 bin TL burs verileceğinin müjdesini de verdi.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) bünyesindeki kurslarla üniversiteye hazırlanan ve sınavlarda başarılı olarak çeşitli üniversitelere yerleşen 524 öğrenci, Tuzla Belediyesi tarafından Ayyıldız Sosyal Tesislerinde program düzenledi. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır katıldı.

“Üniversite eğitimi ile kendinizi sınırlamayın”

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum konuşmasında kendi tecrübeleri üzerinden gençlere tavsiyelerde bulundu. Milletvekili Kurum, “Önünüzdeki 4-5 yılı çok iyi değerlendirin. Üniversite eğitimi ile kendinizi sınırlamayın. Sizler bizim umudumuzsunuz, ülkenin umudusunuz. İleride çeşitli mevkilerde ülkemize hizmet edeceksiniz. Eminiz ki geleceğimiz pırıl pırıl olacak. Kendinizi her alanda yetiştirin. Ay yıldızlı al bayrağımız için bunu yapın. İnanıyorum ki sizler, bizden aldığınız bayrağı daha yukarılara taşıyacaksınız. Bizler, sizin için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin” dedi.

“Mutlaka ama mutlaka yüksek lisans yapın, doktora yapın”

Gençler için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Artık yeni bir döneme girdiniz. Hayatınızın önemli bir dönüm noktasını aştınız. Bundan sonraki hayatınızı, sizin kararlarınız şekillendirecek” dedi. Üniversite hayatı ile ilgili tecrübelerini de paylaşarak gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Yazıcı, “Üniversite evren kenttir. Eğitimin merkezidir. Bu süreci çok iyi değerlendirin. ÇAP yapın, yan dal yapın. Mutlaka ama mutlaka yüksek lisans yapın, doktora yapın” şeklinde konuştu. Başkan Yazıcı, ayrıca üniversite öğrencilerine belediye olarak 3 bin lira burs verileceğinin müjdesini de verdi.

“Tuzla Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla kazandım”

Üniversite sınavında ilk 5 bine girerek Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazanan Neval Ercan, gençler adına söz alarak duygularını dile getirdi. “Tuzla Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla çalışarak başarılı oldum. Sınava hazırlık döneminde TUZGEM öğretmenlerim her zaman yanımdaydı. Ne zaman kapılarını çalsam, hiç geri çevirmediler. Şimdi, hedeflediğim yerdeyim. Hedefime ulaşmamda beni destekleyen hocalarıma, TUZGEM’e ve Sayın Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya şükranlarımı sunuyorum. Gelecekte ben de buradan aldığım eğitim ve değerle, vatanımızın evlatlarına katkı sağlayarak, iyi nesiller yetiştirmek istiyorum” dedi.

“Gelecekte onları gururlandıracağım”

Onur Hanifa ise yüzde 100 burslu olarak Acıbadem Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği’ni kazandığını belirterek, "Ben Güney Afrika Cumhuriyeti’nde doğdum ve 11 yaşına kadar orada yaşadım. 2016 yılında Tuzla’ya geldim. Bu yıl Tuzla Gençlik Merkezi (TUZGEM) bünyesinde hazırlanarak üniversite sınavına girdim. Bu zorlu bir serüvendi. Sınavı kazanmamda en büyük etken TUZGEM oldu. Hocalarım ve idarecilerim sayesinde tüm zorlukları aşarak başarıya ulaştım. Umuyorum ki gelecekte onları gururlandıracağım" diye konuştu.