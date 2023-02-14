Milletvekili Şahin Tin, deprem bölgesindeki gönüllüler ve görevlilerle bir araya geldi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, deprem bölgesindeki vatandaşlarla, Denizli’den giden görevliler ve gönüllülerle görüştü.

Bir süredir deprem bölgesinde bulunan Milletvekili Şahin Tin, vatandaşlara, geçmiş olsun dileklerini iletip taleplerini dinledi. Milletvekili Tin, Kahramanmaraş’ta çadır kentte vatandaşlara yardım eden görevliler ve gönüllülerle görüştü. Denizli’den giden görevlilerle bir araya gelen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Türkiye’nin her yerinden olduğu gibi Denizli’mizden de görevlilerimiz, gönüllülerimiz deprem afetinin yaralarını sarmak için Kahramanmaraş’ta büyük gayret içindeler. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye tek yürek seferber olmuş durumda. Birlik ve dayanışmamız en büyük gücümüz” dedi.