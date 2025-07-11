Milletvekili Soylu ve İl Sağlık Müdürü Güner'den Yiğit'in ailesine taziye ziyareti

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut, tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi’nde hayatını kaybetti. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Bulut’un hayatını kaybettiği hastaneye gelerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ardından Soylu, Güner ve Özdemir hastaneden ayrıldı. Bu sırada basın mensuplarına konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Başımız sağ olsun. Yiğit Bey bu memlekete hizmet etmiş bir değerdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte kendisini ziyaret etmiştik. Kemoterapi ve ilgili tedavisini aldı. Son hafta durumu biraz kötüleşti ve bugün biliyorsunuz kendisini kaybettik. Yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyorum. Cenaze sürecine dair bilgileri ailesi paylaşacaktır. Bizler İnşallah son görevimizi yapmak için orada olacağız. Geçtiğimiz şubat ayından beri tedavi görüyordu ve periyodik olarak tedavilerini alıyordu. Son bir haftadır kendisinin sağlık sürecini yakından takip ediyorduk, kendisi kanser hastasıydı. Tekrardan başımız sağ olsun "diye konuştu.