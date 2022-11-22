Milletvekili Subaşı'ndan Öğretmenler günü mesajı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı yayımladı.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlayan Milletvekili Yavuz Subaşı, "Eğitim, bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Günümüz dünyasında olduğu gibi; ülkemizin de gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevi çok büyüktür.

Dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olan Öğretmenlik, en büyük gücü sevgiden almaktadır. Öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir" dedi.

Milletvekili Yavuz Subaşı, açıklamasına şöyle devam etti: "Kutsal olduğu kadar mesuliyeti ağır olan öğretmenlik mesleğini icra eden bütün öğretmenlerimize; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin erdemli, hoşgörü sahibi, demokratik, insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş, milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinde, dolayısıyla ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde gösterdiği özveri ve emek için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum"