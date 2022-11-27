Milletvekili Vahapoğlu: 'Askeri hastaneler için adım atılmalı'

Askeri liseler konusunda adımlar atıldığını sevinçle karşıladıklarını belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Vahapoğlu, askeri hastaneler konusunda da mutlaka bir adım atılması gerektiğini söyledi.

Sözleşmeli askerlik yapanların yedi yıl sonunda kamuya yerleştirilmeleri konusunda gerekli mevzuatın uygulamaya sokulması gerektiğini ifade eden MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçe kanun teklifini partisi adına değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’ın da katıldığı toplantıda Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Bursa Milletvekili Vahapoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti hedef ülkedir. Hem içinde yer aldığımız Batı Bloku’nun hem de Doğu’nun hedefindedir. Türkiye Cumhuriyeti’yle hesabı olanlar, hem Türkiye Cumhuriyeti’ni yanlarında tutmak hem de Türkiye Cumhuriyeti’ni yıpratmak üzere terör gruplarını ve oluşturmaya çalıştıkları altkültürleri kullanmaktadırlar” dedi.

“Bu çerçevede, hedef olan kurumlardan öncelikli olanı millî savunma yapımızdır” diyen Vahapoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmamız, polisimiz ve güvenlik ile istihbarat kuruluşlarımız bu çerçevededir. Özellikle yurt dışı bazı politik ve hukuk zeminlerinde kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına geçirilmek ve gündeme sokulmak maksadıyla sarf edilen bilindik sloganlara ve temel insan hakları çerçevesindeki konularda ihlallerin olduğuna dair itham ve iftiralarına dikkat çekmek isterim” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele başarısı karşısında bocalayanların “kimyasal silah kullanıldığı” iftirasını gündeme sokmaya çalıştıklarına işaret eden Vahapoğlu, şöyle devam etti:

“Bu iftiranın kimler tarafından gündeme sokulduğunun farkındayız. Bu kampanyanın arkasında ülkemize yönelik hesabı olan ülkeler bulunmaktadır. Uluslararası senaryo yazıp oynayan ülkelerin elindeki en önemli güçlerden biri, sahip oldukları silahlı kuvvetlerdir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de daha güçlenerek caydırıcılığını pekiştirmiştir. Savunma alanında yapılan harcama ve yatırımları eleştirenler, sözde barış çığırtkanlığı yapanlar ya aşırı ölçüde saf ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin jeopolitik ve jeostratejik konumunu bilmeyen cahil veya düşman güçlerine askerlik yapanlardır. Özellikle millî hudutlarımızın savunulması ve sınır ötesinde ülkemize yönelik terör saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinin hükümleri gereği sınır ötesinde başarılı operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetlerinin her seviyedeki mensubunu yürekten tebrik ediyorum. Bu çerçevede, terörle mücadelede olmazsa olmaz olan siyasi destek konusunda yani terörle mücadelede görevli olan personele sağlanan siyasi destek ve siyasi kararlılık konusunda İçişleri Bakanlığı’na, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, jandarma, polis ve güvenlik korucularına ve her türlü desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”

Askerliğin bir geçim kaynağı değil bir hayat tarzı olduğuna vurgu yapan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, askeri personelin mesleğini içselleştirebilmesinin ancak küçük yaşta sisteme dâhil edilmesiyle mümkün olacağına değindi. Vahapoğlu, “Bu konuda, özellikle askerî liseler konusunda adımlar atıldığını sevinçle duyuyoruz. Askerî hastaneler konusunda da mutlaka bir adım atılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Çünkü Türkiye gibi bir ülkenin mutlak surette askerî hastanelerinin olması gerekiyor” dedi.

Vahapoğlu, “silahlı çatışmalarda yaralandığı halde gazilik statüsü verilmeyenlerin gazi sayılmaları, muharip gaziler arasında sosyal güvencesi olanlar ve olmayanlar şeklindeki ayrımın ortadan kaldırılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden binbaşı rütbesindeyken ayrılan yaklaşık 2 bin kişinin haklı taleplerinin karşılanması konularının da Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’dan destek ve adım atmasını bekleyen ciddi bir grup var. Jandarmanın seferberlik ve savaş hâlinde geri emniyeti için Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât kontrolüne girecektir. Bunun için Jandarmanın mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle piyadecilik eğitimini birlikte alması gerekliliğini dikkatinize sunmak isterim. Son olarak, sözleşmeli askerlik yapanların yedi yıl sonunda kamuya yerleştirilmeleri konusunda gerekli mevzuatın uygulamaya sokulması gerekmektedir. Teşekkür ediyorum. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.