Milletvekili Vahapoğlu: 'Sağlıkta kadro cetveli yenilenmeli'

MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, ‘Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi’ bölümlerinde ön lisans ve lisans mezunu olmalarına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın kadro cetvelinde tanımlamaları yapılmadığı için atama bekleyen binlerce gencin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Türkiye’de ‘Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi’ dalında ön lisans ve lisans mezunu olan binlerce gencin akademik olarak meslek-branş tanımı yapılmış olsa da kamuda kadro tanımlamalarının henüz yapılmaması ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirten MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Bu durumda olup da atama bekleyen binlerce gencin sıkıntı ve beklentileri var” dedi.

Vahapoğlu, TBMM’de gündeme getirdiği konuyla ilgili Meclis’te bir konuşma yaparak, sağlık kurumları işletmeciliği ön lisans ve sağlık yönetimi lisans yönetimi lisans bölümü mezunlarının Sağlık Bakanlığı’ndan atama beklediklerini hatırlattı.

“Sağlık yönetimi bölümünün adı ve nitelik kodu 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki KHK’nin sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı cetveline eklenmediği için Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde kendi unvanlarıyla çalışma imkânı bulamamaktadırlar” diyen Milletvekili Vahapoğlu, şunları kaydetti: “Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı yeni atama planlamasında sağlık yönetimi mezunlarına da yer verilmesi, mikro-ihtisasın geçerli olduğu günümüzde insan gücü, eğitim, istihdam planlaması açısından yararlı olacaktır. Eğitim aldıkları bilim dalında istihdam imkânı bulamayan bu gençlerimizin sorunlarının çözümlenmesi için Sağlık Bakanlığını konuya el atmaya davet ediyorum.”

Bu arada, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın konuya mutlaka duyarlılık göstereceğine vurgu yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Atama yapılmaması, yine her yıl ilgili bölümlerden binlerce mezunun oluşturacağı istihdam sorunu bir yana, geleceğimiz olan gençlerimizin yani insan kaynağımızın verimsiz kullanımı hem ailelerde hem de gençlerde hayal kırıklığı yaşatıyor” diye konuştu.

Vahapoğlu, bu durumdaki gençlerden lise ve diğer üniversite mezunlarına da açık olmak kaydıyla kamuda sadece uzman yardımcılığı veya veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına sınırlı sayıda alım yapıldığına işaret etti. Mevcut halin fırsat eşitsizliği gibi bir sorunu da gündeme getirdiğini belirten Vahapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu bir gerçek ki Sağlık Bakanlığımız, özellikle son yıllarda sağlık idarecisi ihtiyacını karşılamak ve en alt kademeden başlayarak bütün kamuda profesyonel sağlık idarecisi açığını kapatma gayretinde. Bizim de desteklediğimiz bu hedefe tam anlamıyla ulaşılabilmesi için 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ‘Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı’ cetveli içine ‘Sağlık İdarecisi’ kadrosunun ilave edilmesi önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca şu an Sağlık Bakanlığımız ile üniversite hastanelerimizde idari hizmetlerde yaklaşık 150 bin sağlık yöneticisinin çalışabileceği pozisyon mevcuttur”