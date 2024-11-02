Milletvekili Varank ölümden döndü

Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ağaca çarpmasıyla ölümden döndü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Milletvekili Varank ölümden döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ağaca çarpmasıyla ölümden döndü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa’da üretimi gerçekleştirilen arazi aracı için Uludağ’da ormanlık alanda gezintiye çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Varank, büyük bir kaza atlattı. Arazi aracının ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank’ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan anlar ise kameralara yansıdı. Milletvekili Varank soğukkanlılığını koruyup, "Bir şey yok, ben iyiyim" diyerek yanındakilerin sakin kalmasını sağladı.

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