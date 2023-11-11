Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dikme töreni gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçedeki Yükseltepe Mahallesi’nde fidan dikme töreni gerçekleştirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çocuklarla ve gençlerle birlikte fidan dikerek daha yeşil bir Keçiören için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Bu önemli günde fidanları toprakla buluşturuyoruz. Dünya çoraklaşmaya devam ediyor. Oksijenin yüzde ellisini ağaçlardan alıyoruz. Bu nedenle ağaçlarımızı korumalıyız. Daha yeşil bir Türkiye bırakmak istiyorsak ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürmeliyiz. Fidanları diktik, sulamayı da ihmal etmemeliyiz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu fidanlara gözü gibi bakacak, sularını eksik etmeyecekler. Bizler de belediye olarak ağaçlarımızın yetişmesi için takipçi olacağız” diye konuştu.

Başkan Altınok konuşmasının ardından programa katılan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerle birlikte fidanları dikerek can suyunu verdi.