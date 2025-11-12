Milli Ağaçlandırma Günü'nde Keçiören'de 300 fidan toprakla buluştu

Keçiören’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Keçiören Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak ve doğal afetlerle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Bayraktepe’de fidan dikim etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı KEÇ-TİM ekipleri ev sahipliği yaptı. Programa belediye meclis üyeleri, muhtarlar, afetlerle mücadelede aktif rol üstlenen çok sayıda arama kurtarma ekibi, sivil toplum kuruluşu, dernek ve gönüllü katıldı.

Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, ağaçlandırma faaliyetlerinin hem afetlerle hem de çarpık kentleşmeyle mücadele açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Özarslan, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bugün doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Dini ve vicdani değerlere sahip bir millet olarak topraklarımızı ağaçlandırmak, ülkemizin ciğerlerini korumak bizim görevimizdir. Diktiğimiz her bir fidan doğaya fayda sağladığı gibi, afetlere karşı direncimizi de artıracaktır. Eğimli alanlar stabilite açısından risk taşır. Bu nedenle kent estetiğini bozacak uygulamalardan kaçınmalı ve çarpık yapılaşmanın önüne geçmeliyiz. Ağaçlandırma, bu olumsuzluklara karşı en etkili koruma yöntemidir. İşte buyurun size afet önleyici bir faktör çalışması. Biz bu etkinliğe böyle bakıyoruz. Bizim belediyecilik dönemimizde bu alanlarda plansız yapılaşmaya izin vermeyecek, şehrimizi ağaçlandırarak hem afet risklerini azaltacak hem de kent estetiğine katkıda bulunacağız. Bu anlamlı günde emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına ve belediye personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Özarslan ve beraberindekiler, 300 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.