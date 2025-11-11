Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kırklareli'nde fidanlar toprakla buluştu

Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla her yıl ülke genelinde coşkuyla kutlanan 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Kırklareli’nde de geniş katılımlı bir fidan dikim töreni düzenlendi.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kırklareli’ne bağlı Erikler köyünde fidan dikildi. Kırklareli Valiliği öncülüğünde; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, geleceğe nefes olmak için fidanlar toprakla buluştu.