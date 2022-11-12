Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen fidan dikim etkinliği çerçevesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şile’de öğrenim gören 250 öğrenci, Şile Sofular köyünde fidanları toprakla buluşturdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Yarına Bir Adım Da Bizimle At" projesi çerçevesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Şile İlçe Emniyet Müdürlüğünün de katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Şile 75.Yıl Ortaokulu ve Şile Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenim gören 250 öğrenci, Şile Sofular Köyü’nde fidanları toprakla buluşturdu.