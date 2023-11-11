Milli Ağaçlandırma Günü'nde Tuzla'da 3 bin 300 fidan toprakla buluşturuldu

Tuzla Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne özel fidan dikme etkinliği düzenledi. Tuzla Belediyesi tarafından yetiştirilen 3 bin 300 fidan, çocuklar ve vatandaşlar tarafından toprakla buluşturuldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün gelecekteki çocuklarımıza sürdürülebilir bir yaşam bırakmak için ağaç dikiyoruz, hepimizin bir dikili ağacı olacak” dedi.

Tüm yurtta çeşitli fidan dikme programları ile kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Tuzla’da da özel bir program ile kutlandı. Tuzla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 2 bin metrekarede 300, askeri alan içinde ise 3 bin olmak üzere toplam 3 bin 300 fidan toprakla buluşturuldu. Aydınlı Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi minikleri, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı da vatandaşlarla ağaç dikti.

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de Başkan Yazıcı’ya teşekkürlerini ileterek, yeşil alanların ehemmiyetinin bilincinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

“Yeşil vatan ve yeşil Türkiye için çalışmaktır”

2023 yılında da toplam 17 bin tohumu fidan haline getirip hem vatandaşlara dağıttıklarını hem de Tuzla Belediyesi olarak ağaçlandırma alanları oluşturup yeşil alan miktarını artırdıklarını söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sözlerine, “Bugün, 11’inci ayın 11’i ve saat 11’i 11 dakika geçe bütün vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşları, kaymakamımız ve bakanlık taşra teşkilatının değerli müdürleri ile Tuzla fidanlığında yetiştirdiğimiz 17 bin ağaçtan 2 bin metrekarelik parkımızda 300, askeri alan içinde ise 3 bin olmak üzere toplam 3 bin 300 ağaç diktik. Bugün yapılan çalışma, hem ülkemizde hem de dünyamızda daha korunabilir ve sürdürülebilir bir yaşama ulaşmak için sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, karbon ayak izimizi azaltmak ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek için yapılan bir çalışmadır. Çevreye hassasiyet, duyarlılıktır. Yeşil vatan ve yeşil Türkiye için çalışmaktır. Dolayısıyla biz bugün gelecekteki çocuklarımıza sürdürülebilir bir yaşam bırakmak için ağaç dikiyoruz. Burada bulunan gençlerimizin ve çocuklarımızın bu hassasiyeti küçük yaşlarda ortaya çıkartacak bilinci verebilmek için ağaçlarımızı diktik. Hepimizin bir dikili ağacı olacak” diye devam etti.

“Yeşili ve ağaç dikmeyi çok seviyorum”

7 yaşındaki Yağız Enver Aydın, “Dünya Ağaçlandırma Günü’nde Şadi Yazıcı Bey’e bu etkinliği yaptığı için teşekkür ederiz. Ben yeşili ve ağaç dikmeyi çok seviyorum, sevap kazandırıyor. Milli Ağaçlandırma Günü’müz kutlu olsun, herkesi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Buraya gelip fidanlarımızı ve küreklerimiz alıp onları toprakla buluşturduk”

TUZGEM öğrencisi 18 yaşındaki Çınar Turhan ise “Etkinlikten çok zevk aldım. Yeşil alanlar bizim için önemli, biz insan olarak bu alanları tahrip ediyoruz. Bu önemli günde başkanımız ve belediyemiz bu önemli güne özel bir çalışma yaptılar, bize de katılmak düştü. Buraya gelip fidanlarımızı ve küreklerimiz alıp onları toprakla buluşturduk. Başkanımız da bize destek çıktı, her şey için teşekkürler” dedi.