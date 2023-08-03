Milli atlet Fatma Arık, Burhaniye'de şampiyonlar yetiştirecek

Türkiye rekortmeni milli atlet Fatma Arık, Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne atandı. Burhaniye ilçesinde göreve başlayan milli atlet, yeni Türkiye ve dünya şampiyonları yetiştirmek istediğini söyledi.

Atletizmde 32 kez Türkiye’yi temsil eden, 2014 yılında yıldızlar salon 1500 metre koşuda Türkiye rekoru kıran, 2 yıl sonra 3000 metre engelli koşuda Türkiye rekorlarına bir yenisini ekleyen, 2013 yılında Balkan şampiyonu olan Fatma Arık, Burhaniye’de şampiyon atletler yetiştirmek üzere Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde atletizm antrenörü olarak göreve başladı. 28 Temmuz 2023 Cuma günü mesaiye başlayan Arık, hedefinin Burhaniye’de şampiyon sporcular yetiştirmek olduğunu açıkladı.

Arık, Liselerarası Dünya Atletizm Şampiyonası’nda da dünya üçüncüsü olduğunu belirterek, “Kırdığım Türkiye rekorları 9 yıl sonra kırıldı. Atletizm dalında Burhaniye’de 60 kayıtlı sporcum var ve ben sporcuları şampiyon yetiştirmek istiyorum” diye konuştu.

Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ise Burhaniye’ye ilk kez atletizm antrenörü atandığını belirterek genç çalıştırıcıdan çok şeyler beklediklerini söyledi.