Milli Ayçiçek tohumu seferberliği devam ediyor
Silivri Belediyesinin üreticilere yönelik 7 milyon TL değerindeki 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumu desteği devam ediyor. Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı mahallelerinde düzenlenen Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Törenleri ile 220 çiftçiye 770.000 TL değerindeki 220 paket yerli ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 3.000 dönüm araziye ekim yapabilecek.
ÖNAL: “BAŞKANIMIZIN ELİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”
Selimpaşa’daki törende konuşan Selimpaşa Mahallesi Muhtarı Hasip Önal, “Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın seçimlerde vadettiği bütün her şeyin Selimpaşa’da yapıldığını görüyoruz. Ben kendisine yapmış olduğu hizmetlerden, çiftçilerimize yönelik desteklerinden dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.