Milli Ayçiçek tohumu seferberliği devam ediyor

ÖNAL: “BAŞKANIMIZIN ELİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Selimpaşa’daki törende konuşan Selimpaşa Mahallesi Muhtarı Hasip Önal, “Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın seçimlerde vadettiği bütün her şeyin Selimpaşa’da yapıldığını görüyoruz. Ben kendisine yapmış olduğu hizmetlerden, çiftçilerimize yönelik desteklerinden dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.