Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa Pişt Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Portekiz’in Anadia şehrinde Avrupa Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası’nın ilk gününde Genç Erkekler-Scratch finalinde Avrupa ikincisi olan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, 15 Temmuz’da koşulan Points Race (Puanlı Yarış) finalinde Avrupa üçüncüsü oldu.

M Junior Points Race disiplininde 25 km (100 tur) mesafede düzenlenen yarışta Ramazan Yılmaz, İtalyan bisikletçi David Juan Sierra ve Polonyalı bisikletçi Patryk Goszczurny’nin ardından yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Türk bisiklet tarihinin Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’ndaki üçüncü madalyasını kazanan 18 yaşındaki genç yetenek Ramazan Yılmaz, “Geleceğin Şampiyonu” olmaya aday olduğunu gösterdi.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu yaptığı açıklamada, “Bir haftada üst üste iki madalya ile ülkemize dönüyoruz. Türk bisikletini Avrupa Pist Şampiyonası’nda yeniden kürsüye çıkarmak hepimize umut verdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.