Milli bisikletçilerden 2026 Balkan Yol Şampiyonası'nda 3 madalya

Kosova’da düzenlenen 2026 Balkan Yol Şampiyonası’nda Büyük Erkekler Yol Yarışı’nda Ahmet Örken bronz madalya, U17 Erkekler Yol Yarışı’nda Vedat Emre Söker ve U19 Kadınlar kategorisinde Duygu Eser gümüş madalya kazandı.

Balkan Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan 2026 Balkan Yol Şampiyonası Kosova’da düzenlendi. Organizasyonda mücadele eden milli sporcular, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Büyük Erkekler Yol Yarışı’nda 155 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleştirilen yarışın startı; Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve UCI Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, Kosova Olimpiyat Komitesi Başkanı Ismet Krasniqi, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcisi Blerim Gashani, Kosova Bisiklet Federasyonu Başkanı Avni Nuha tarafından verildi. Yarışta milli sporcu Ahmet Örken, finiş çizgisini üçüncü sırada geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

U17 Erkekler Yol Yarışı kategorisinde mücadele eden milli sporcu Vedat Emre Söker, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. U19 Kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcu Duygu Eser de yarışı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.