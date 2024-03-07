Milli cimnastik sporcularından Kadınlar Günü mesajı

Kadın sporunun gelişmesi için sorumluluk alan Vestel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı yeni reklam filminde milli cimnastik sporcularına yer verdi.

Hayatın her alanında fırsat eşitliği anlayışını benimseyen Vestel, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı reklam filminde, yıllardır desteklediği spor dalları arasında yer alan cimnastiğin Türkiye’deki iki önemli ismine yer verdi.

‘Bunları tartışmayalım’ başlıklı reklam filminde, her şeyi yapmaya muktedir olan kadınların imkân verildiğinde dünyanın en zor spor dalları arasında sayılan cimnastikte de önemli başarılar elde ettiği vurgulanıyor. Ofis ve okul ortamında çekilen reklam filminde Ritmik Cimnastik Milli Sporcusu Neriman Aleyna Kocamaz ve Aerobik Cimnastik Milli Sporcusu Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı rol aldı. Filmlerde Kocamaz ve Onbaşı’nın performansları eşliğinde, “Ofiste, okulda, sokakta, sporda, istediğin yerde Öyle bir dur ki duruşun ilham olsun. Kadınlar günün kutlu olsun” mesajı veriliyor.

Reklam filminin yönetmenliğini de Gizem Elçi üstlendi.