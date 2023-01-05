Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Mart 2023 itibarıyla ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99'a çıkartmış olacağız'

Teknoloji, Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar Çözümler ve İçerik Geliştirme Çalıştayı’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mart 2023 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99’a çıkartmış olacağız. Son 19 yılda eğitimdeki sosyal politikaların 2022’deki karşılığı 525 milyar lira. Eğitime erişimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Teknoloji, Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar Çözümler ve İçerik Geliştirme Çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yılda eğitimde gelinen durumu anlattı. Türkiye’nin devasa adımlar attığını dile getiren Bakan Özer, 20 yıl önce yüzde 11 olan 5 yaşındaki okullaşma oranının yüzde 99’a, ilkokulda yüzde 99.63’e, ortaokulda yüzde 99.44’e, lisedeki okullaşma oranının ise yüzde 44’ten yüzde 95’e çıktığını söyledi. Mart 2023 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının yüzde 99’a çıkartılacağını söyleyen Bakan Özer, 2022 yılında 8 bin 300 fikri mülkiyetin tescilini aldıklarına ve bunların 162 tanesini ticarileştirdiklerine dikkati çekti.

"Eğitimde son 20 yılda Türkiye devasa bir adım attı"

Eğitimde son 20 yılda Türkiye’nin devasa bir adım attığını belirten Bakan Özer, "Okul öncesinde yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu milletin tüm evlatlarının eğitime rahat bir şekilde erişebilmesi için devasa yatırımlar yapıldı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için garip gurebayı o süreçlere dahil edebilmek için çok önemli sosyal politikalar devreye girdi. Şartlı eğitim yardımlarından ücretsiz yemeklere kadar, ücretsiz ders kitabından burslara kadar son 19 yılda eğitimdeki sosyal politikaların 2022’deki karşılığı 525 milyar lira. Eğitime erişimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Başörtüsü yasakları, kat sayı uygulamaları. Siz hem beşeri sermayenizi arttırmak için eğitimi verimli bir şekilde kullanma iddiasıyla çıkacaksınız hem de erişimin önüne sürekli bariyer koyacaksınız. Başörtülüysen giremezsin. İşçisin işçi kal. Mesleki eğitime en dezavantajlı kesimleri gönderip sosyal sınıflardaki dikey hareketliği önlemek, bu memleketin evlatlarının önüne setler çekmek gibi çok acınası süreçler yaşadı bu ülke. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kararlı bir şekilde yatırımları hızlı şekilde yaparak birer birer bu süreçleri aşarak, çerçevesi çizilen Türkiye Yüzyılı’na geçişin eğitim altyapısı tamamlanmış oldu" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99’a çıkartmış olacağız"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının yüzde 99’a çıkartılacağını söyleyen Bakan Özer, "20 yıl önce 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11’den yüzde 99’a çıktı. İlkokul yüzde 99.63, ortaokul yüzde 99.44, lisedeki okullaşma oranı ise yüzde 44’ten yüzde 95’e çıktı. Martın sonuna kadar lise ve ortaokulda okullaşma oranını yüzde 99’a çıkartacağız. Bunda kararlıyız. Mart 2023 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99’a çıkartmış olacağız. Çocuklarımız bilim sanata erişmek için kilometrelerce yol gidip başka ilçelere gitmesinler. Onun için 2022 yılında 379’a çıkarttık. 2023 yılında hedefimiz Bilim Sanat Merkezleri’ni tüm ilçelerimize yaygınlaştırmak. Son 10 yılda Milli Eğitim Bakanlığından öğrencileri ve öğretmenleri tarafından tescile alınan ürün sayısı ortalama 2.9’du. Türkiye Patent ve Marka Kurumuyla önce mesleki eğitimde AR-GE merkezleri kurduk. Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 50 tane AR-GE merkezi açtık. Bilim Sanat Merkezleri gibi ciddi bir yaygın eğitim sürecini yaşadık. 2022 yılında 8 bin 300 fikri mülkiyetin tescilini aldık. Bunların 162 tanesini ticarileştirdik. 2022 yılında hedefimiz öğretmen başına 120 saat eğitim almasıydı. ÖBA sayesinde 250 saate ulaştık. Bir diğeri Öğrenci ve Öğretmen Destek Platformu. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk kez 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve birçok davetli katıldı.