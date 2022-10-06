Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendi seçecek'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim bütçesini 8 milyondan 292 milyona çıkardık. Eğitim bütçesinin 210 milyonunu okullara aktardık. Ayrıca öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendi seçecek ve öğretmenler bunu takip edebilecek" dedi.

5’incisi düzenlenen Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri, Pendik’te gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin katıldığı seminerde, tanıtım filminin ardından Türkiye’deki eğitim sistemine ilişkin güncel ve ileriye dönük çalışmalar değerlendirildi. Programda konuşan Bakan Özer, "Yeni geliştirdiğimiz sistemde, sistem bitti içeriğinin zenginleştirilmesini bekliyoruz. Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendi seçecek ve öğretmenler bunu takip edebilecek" dedi.

"Öğretmen başına düşen eğitim saati tarihin en yüksek oranına çıktı"

Eğitim sisteminin daha güçlü hale getirileceğini belirten Bakan Özer, "2022 yılındaki hedefimiz öğretmen başına eğitim saatini 120 saate taşımaktı. 10’uncu aya yeni girdik ve daha üç tane tertemiz ayımız var. Şu anda öğretmen başına düşen eğitim saati tarihin en yüksek oranına çıktı, 192 saat. Diğer haklar ve kariyer sistemi ile ilgili düzenlemeler inşallah 2023 yılında, bu yılın sonunda, 2024 yılında yeni ilavelerle öğretmenlerimizi ve eğitim sistemimizi çok daha güçlü hale getirecek. Yeni açılımlarla güçlenmeye devam edecek" dedi.

"Önemli olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun olmasıdır"

Meslek kanununa değinen Bakan Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu son değildir. Bu haliyle sadece bir başlangıçtır. Yani öğretmenin meslek kanunu bu kadar mı diye zihinlerde bazen sorgulamaya yol açabiliyor. Bizde diyoruz ki her kanun ilk bir adımdır. Ondan sonra yeni iyileştirmelerle çok daha güzel noktalara doğru yol alacaktır. Önemli olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun olmasıdır. İşte 14 Şubat 2022 tarihinde 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hükümetimizin de, Milli Eğitim Bakanlığının da öğretmene ne kadar değer verdiğinin en somut göstergelerinden bir tanesi oldu" diye konuştu.

"İstanbul’da okullara 1 milyar lira bütçe gönderdik"

Bütçe konusuna değinen Bakan Özer, "Kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık ve İstanbul’da okullara 1 milyar lira bütçe gönderdik. Hem de o gün Türkiye’deki tüm okullarımıza 3 milyar 900 milyon TL bütçe gönderdik. Temizlik malzemelerini kendisi alsın, kırtasiye malzemesini kendisi alsın, küçük onarımlarını kendisi yapsın diye. Şu ana kadar kullanılan rakam 2,5 milyar. Eğitim bütçesini 8 milyondan 292 milyona çıkardık. Eğitim bütçesinin 210 milyonunu okullara aktardık" dedi.

"Yeni geliştirdiğimiz sistem bitti, içeriğinin zenginleştirmesini bekliyoruz"

Sözlerine devam eden Bakan Özer, "Öğrenci ve öğretmenin eğitim süreçlerinde özellikle öğrencilerin bireysel kazanımlarını değerlendirme ile ilgili yeni bir mekanizmaya geçeceğiz. Biliyorsunuz şu andaki yardımcı kaynaklar kazanımlarla ilişkisi ne olursa olsun tüm öğrencilere aynı yardımcı kaynaklar gidiyor. Yeni geliştirdiğimiz sistemde, sistem bitti içeriğinin zenginleştirilmesini bekliyoruz Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendi seçecek ve öğretmenler bunu takip edebilecek. 10 ay gibi kısa sürede 5 yaşındaki okullaşma oranlarını yüzde 78’den yüzde 94’e çıkarttık. Devasa ölçüyü göz önüne aldığımız zaman bu öyle kolay bir şey değil. Biz göreve başladığımız zaman tüm Türkiye’deki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 782’ydi. 2022’nin sonuna kadar 3 bin tane yeni anaokulu yapıyoruz" diye konuştu.