Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Engelsiz Yaşam Fuarı Farkındalık Zirvesi'ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde 13.’sü düzenlenen ’Engelsiz Yaşam Fuarı Farkındalık Zirvesi’ne katıldı. Stantları gezen Bakan Tekin, engelli vatandaşlarla sohbet etti ve özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde 13.’sü düzenlenen “Engelsiz Yaşam Fuarı Farkındalık Zirvesine” katıldı. Yeşilköy’de bulunan fuar alanında belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının stantları yer aldı. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen fuarda Bakan Tekin, stantları gezerek engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Engelli vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tekin, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Fuarda engelli vatandaşların ve çocukların yaptığı gösterileri izleyen Bakan Tekin ardından gösteriyi yapanlarla da fotoğraf çektirdi.

“Fuar alanına girdiğim andan itibaren gerçekten çok farklı çok duygusal bir ruh hali içerisine girdim”

Düzenlenen zirvede konuşma gerçekleştiren Bakan Tekin, “Aslında buraya gelirken arkadaşlarımız bize konuşma metni hazırlıyorlar. Bu metinde yaptıklarımız ile ilgili rakamlar istatistikler var. Hem bakan yardımcımız hem milletvekilimiz bu konular ile ilgili bahsetti. Ben fuar alanına girdiğim andan itibaren gerçekten çok farklı çok duygusal bir ruh hali içerisine girdim. O yüzden o verilere girmeyeceğim. Biz öyle bir geleneğin temsilcisiyiz ki bizim geleneğimiz de İslam Halifesi, İslam devletinin başkanı olarak Peygamber Efendimiz kendisinin yerine vekaleti anadan doğma görme engelli olan Abdullah bin Ümmü Mektum’a bırakmıştır. Dünyada bundan üst bir nokta yok. Biz böyle bir geleneğin temsilcisiyiz. Yine bizim öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki bu konuda hiçbir ayrım gütmeden herkesi eşit gören bu geleneğin temsilcisi olarak bu alanı sürekli destekleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Ben de şahsen insani olarak hepimizin eşit yaratıldığına inanıyorum” dedi.

“Hayata bakış açım, hepimiz birer engelliyiz”

Toplumdaki tüm insanların engelli olduğunu ve önemli olan şeyin bunun farkına varmak olduğunu belirten Bakan Tekin, “Bana sorarsanız engelsiz gibi görünen bizler de engelliyiz. Kimimizin engeli dışarıdan gözüküyor. Kimimizin engeli görünmüyor. Kimimiz bu salonda olan arkadaşlarımız gibi engelinin farkına varıyor. Ama daha tehlikeli grup, engelsiz gibi görünen diğer grup. İçerisinde sınırlandıramadığı sınırsız bir hırs küpüyle hayata devam eden bir kişinin engeli mi daha tehlikelidir yoksa şurada gördüğümüz içi sevgi dolu görür görmez boynumuza atlayan bir çocuk mu? O yüzden benim hayata bakışım hepimiz engelliyiz. Yeter ki hepimiz kendi engelimizin farkında olalım ve bu farkı bu engeli tedavi etmek için bu engelden eğitilmek için mücadele edelim. Ben hepimizi engellerimizin farkında olmaya ve engellerimizi tedavi etmeye davet ediyorum. Ancak bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bu konuştuklarımızın hiçbir anlamı kalmayacak. Yaptığımız şeyler daha anlamlı hale gelecek” diye konuştu.