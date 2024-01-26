Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Genel bütçeden aldığımız pay birinci sırada, en çok payı eğitime ayırıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz genel bütçenin her daim en büyük payı Milli Eğitim’in almasını sağladı. Şu an birçok ülkede örnek gösteriyoruz bu anlamda. Genel bütçeden aldığımız pay birinci sırada, en çok payı eğitime ayırıyoruz" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından Ateştuğla’da açılan 4 katlı kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, davetliler ve arsa tahsisi yapan aile katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptı. Özdemir, “Eğitim alanında çok değerli hizmetlerin yapıldığını, önemli bir miras olduğunu 2002 yılının özellikle ifade etmek istiyorum. Hem okullarımızın yenilenmesi hem okullarımızın depreme dayanıklı hale gelmesi hem okullarımızın sayısının artması hem de kadromuzun çalışması için daha büyük yatırımlar yapacağız. Bu tarafa çalışmalarda her zaman en büyük şeylerin içerisinde konumundadır” diye konuştu.

Daha sonra eğitime yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Bakan Tekin, “Fazla öğretmen sayısını hesaplasak, yüzde 75’i 2002 sonrasına atanmış durumda. Aslında atılabilecek her türlü adımı attık. 2002 sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın ana hedefi nesiller inşa etmek, gelecek kuşaklara sağlıklı bir nesil bırakmak. Bu bizim ana çalışma noktamız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep beraber bu gelecek kuşakları inşa edeceğiz. Gelecek nesilleri inşa edeceğiz. Ülkemize, milletimize vatanımıza, bayrağımıza hep beraber sahip çıkacak uşaklar yetiştireceğiz inşallah. Bakın okullar yapıyoruz, öğretmenlerin atamasını yapıyoruz. Ama nihayetinde okulların eğitim öğretim payındaki katkısı sınırlı. Çocuklarımız okulu bitirinceye kadar, okulda geçirdikleri saat açısından zaman geçirdikleri ömrün yaklaşık yüzde onu kadar. Geriye kalan kısmı anneleriyle babalarıyla geçiriyor, sokakta geçiriyor. Dolayısıyla biz sadece okulda geçirdikleri yüzde onluk zamanla bütün eğitim öğretimle ilgili faturayı Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarının ve öğretmenlerin önüne koyuyoruz. Böyle yapmayalım. Çocuklarımızın geri kalan zamanlarına da eğitim öğretim süreçlerini destekleyecek şekilde hep beraber katkı verelim” dedi.

Milli Eğitim’in genel bütçe içindeki payının 2002 sonrasında arttığını belirten Bakan Tekin, “Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz genel bütçenin her daim en büyük payı Milli Eğitim’i almasını sağladı. Şu an birçok ülkede örnek gösteriyoruz bu anlamda. Genel bütçeden aldığımız birinci sırada en çok payı eğitime ayırıyoruz. Tabi bütün bunların anlamlı hale gelmesi hep beraber bu sürece destek olması da mümkün” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesini kesen protokol daha sonra kütüphaneyi gezdi. Bakan Tekin ve beraberindekiler kütüphanede çalışan öğrencilerle bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.