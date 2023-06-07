Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Kararlarımızda öğretmenlerimizin görüş ve önerilerini dikkate alacağız'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Alacağımız kararların, herkesi memnun edecek, her kesimi mutlu etmesi gereken kararlar olmasına özel önem vereceğiz. Bir karar alırken özellikle öğretmenlerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alacağız. Bunda herkesin müsterih olmasını isterim” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Hacılar İlkokulu ile Hacılar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, öğretmenleri sadece yılda bir defa kutlanan Öğretmenler Günü’nde hatırlamayacaklarını belirterek, bundan böyle sık sık bir araya geleceklerini, her daim bir arada olacaklarını kaydetti.

Öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşlarla hep birlikte büyük bir eğitim ailesi olduklarını vurgulayan Tekin, alacakları kararlara öğretmen ve diğer paydaşları dahil edeceklerini söyledi.

Merkezden herhangi bir kararı dayatmayacaklarını kaydeden Tekin, "Alacağımız kararların, herkesi memnun edecek, her kesimi mutlu etmesi gereken kararlar olmasına özel önem vereceğiz. Bir karar alırken özellikle öğretmenlerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alacağız. Bunda herkesin müsterih olmasını isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, bundan böyle okul ziyaretlerini daha sık yapacaklarını belirterek, "Yeni dönemde okul ziyaretlerimizi Ankara Gölbaşı Hacılar İlk ve Ortaokulu ile başlattık. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceksek bunun merkezi kesinlikle okullar ve öğretmenler olacak. Arkadaşlar sizi gerçekten çok seviyorum, inşallah beraber tarihe not düşülecek işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra okulda sınıf ziyaretlerinde bulunan Tekin, öğrencilerle sohbet etti ve herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Bakan Tekin’e ziyaret programında Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da eşlik etti.